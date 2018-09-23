Премьер-министр РА участвовал в голосовании во внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана

Премьер-министр РА Никол Пашинян спустя некоторое время после открытия участков проголосовал во внеочередных выборах в Совет старейшин Ереванана и/у 8/16.

Эти выборы будут отличаться тем, что гражданин уверен, что выбор сделает он сам и что его голос не украдут», - сказал премьер.

На вопрос, как он оценивает предвыборную кампанию, Пашинян ответил: «Это была настоящая кампания. Все силы понимали, что должны бороться за каждый голос, в том числе – и власти. Когда говорят, что страсти накаляются, то это бывает во время любых выборов. Ни в одном кабинете – ни в ЦИК, ни в полиции, ни с СНБ не будет заготовленных результатов выборов. Нужно учиться настоящим выборам и настоящей предвыборной агитации», - сказал премьер.

Внеочередные выборы Совета старейшин Еревана начались 23 сентября в 08:00 часов.

Заявки и документы, необходимые для участия в выборах Совета старейшин, в ЦИК представили 12 политических сил – 4 блока и 8 партий: партия «Наследие» (кандитат – РаффиОваннисян), блок «Луйс (кандидат – АртакЗейналян), блок «Ереванская общественность» (кандидат АнаитТарханян),ППА (кандидат – НаираЗограбян), блок «Мой шаг» (кандидат – АйкМарутян), партия Айказуны (кандидат – Геворк Овсепян),партия «Еркирцирани» (кандидат ЗаруиПостанджян), партия «Демократический путь» (кандидат МануелГаспарян), партия «Оринацеркир» (кандидат МгерШахгельдян), АРФД (кандидат – МикаелМанукян),партия Реформистов (кандидат – АртакАветян), блок «Ереванцы» (кандидат – Арарат Зурабян).

На внеочередных выборах Совета старейшин Еревана правом голосования обладают 848.343 гражданина. Голосование продлится до 20:00 часов, после чего начнется подсчет голосов.