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Премьер-министр РА участвовал в голосовании во внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана


Премьер-министр РА  Никол Пашинян спустя  некоторое  время после  открытия участков   проголосовал во внеочередных выборах в Совет старейшин Ереванана и/у 8/16.

Эти выборы  будут отличаться тем, что гражданин уверен, что выбор сделает он сам и что его голос не  украдут», - сказал премьер.

На вопрос, как он оценивает предвыборную кампанию, Пашинян ответил: «Это была настоящая кампания. Все  силы  понимали, что должны  бороться за каждый  голос, в том числе – и власти. Когда  говорят, что страсти накаляются, то это бывает во время любых выборов.  Ни в  одном кабинете – ни в ЦИК, ни в  полиции, ни с СНБ не  будет заготовленных результатов  выборов. Нужно  учиться настоящим выборам и настоящей  предвыборной  агитации», - сказал премьер.

Внеочередные  выборы  Совета  старейшин Еревана  начались   23 сентября в 08:00 часов.

Заявки и  документы, необходимые для  участия  в  выборах Совета  старейшин,  в ЦИК  представили  12 политических сил – 4 блока и 8 партий: партия  «Наследие» (кандитат – РаффиОваннисян), блок «Луйс (кандидат – АртакЗейналян), блок  «Ереванская общественность» (кандидат АнаитТарханян),ППА (кандидат – НаираЗограбян), блок  «Мой  шаг» (кандидат – АйкМарутян), партия  Айказуны (кандидат – Геворк Овсепян),партия  «Еркирцирани» (кандидат ЗаруиПостанджян), партия  «Демократический путь» (кандидат МануелГаспарян), партия  «Оринацеркир» (кандидат МгерШахгельдян), АРФД (кандидат – МикаелМанукян),партия  Реформистов (кандидат – АртакАветян), блок  «Ереванцы» (кандидат – Арарат Зурабян). 

На внеочередных  выборах  Совета  старейшин Еревана  правом голосования обладают 848.343  гражданина. Голосование продлится до 20:00 часов, после  чего начнется подсчет голосов.

Фото: Мхитара Хачатряна



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