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В ближайшие дни ожидаются дожди и грозы


22-23  сентября   в значительной части районов Армении  ожидаются   дожди и грозы.  В  отдельных районах возможен град.  Во  время грозы  возможно усиление ветра до 15-20  м/с. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  24-27 сентября в  Армении  ожидается погода без осадков.

Ветер  юго-западный, скорость 5-10  м/с.

Температура воздуха   22  сентября  понизится на 4-5   градусов, а 23-26  сентября  на столько же повысится.

В    Ереване   22-23 сентября ожидаются   дожди и грозы.     Во  время грозы  возможно усиление ветра до 15-20  м/с. 24-27 сентября  ожидается погода без осадков.




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