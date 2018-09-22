В ближайшие дни ожидаются дожди и грозы

22-23 сентября в значительной части районов Армении ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 24-27 сентября в Армении ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с.

Температура воздуха 22 сентября понизится на 4-5 градусов, а 23-26 сентября на столько же повысится.

В Ереване 22-23 сентября ожидаются дожди и грозы. Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. 24-27 сентября ожидается погода без осадков.