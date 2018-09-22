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Первым вице-президентом ФФА стал Армен Меликбекян


В   академии футбола состоялось первое  заседание  ФФА под председательством Артура Ванецяна.

Как сообщили  Арменпресс в ФФА, по предложению президента  ФФА члены  Исполнительного комитета утвердили Армена Меликбекяна в должности  первого вице-президента ФФА, а Армена Никогосяна – в должности второго вице-президента.

Член Исполнительного комитета  Армен  Меликбекян  временно будет исполнять обязанности генерального секретаря ФФА.

 




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