Первым вице-президентом ФФА стал Армен Меликбекян

В академии футбола состоялось первое заседание ФФА под председательством Артура Ванецяна.

Как сообщили Арменпресс в ФФА, по предложению президента ФФА члены Исполнительного комитета утвердили Армена Меликбекяна в должности первого вице-президента ФФА, а Армена Никогосяна – в должности второго вице-президента.

Член Исполнительного комитета Армен Меликбекян временно будет исполнять обязанности генерального секретаря ФФА.