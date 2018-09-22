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Премьер Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани


Премьер Никол Пашинян направил телеграмму  соболезнования президенту Ирана Хасану  Роухани в связи с терактом в городе  Ахваз, ставшего причиной многих человеческих жертв.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата премьер-министра РА, в телеграмме, в частности, говорится:

«С болью воспринял весть о теракте в городе Ахваз, ставшего причиной многих человеческих жертв.

Подобные бесчеловечные деяние вновь подтверждают наше убеждение  в  том, что необходимо объединить усилия  в  борьбе  с этим мировым злом.

Строжайше осуждая произошедшее, желаю семьям и родным погибших мужества и стойкости, а пострадавшим – скорейшего выздоровления».

 




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