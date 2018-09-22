Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Ирана

Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с терактом в городе Ахваз, в результате которого погибло много людей.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

«Осуждая терроризм и радикализм, выражаю Вам и дружескому иранскому народу соболезнование, желаю раненым выздоровления, а семьям погибших – силы духа и мужества», - говорится в телеграмме.