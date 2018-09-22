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Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Ирана


Президент Армении Армен Саркисян  направил телеграмму  соболезнования  президенту  Ирана Хасану Роухани в связи с терактом в городе  Ахваз, в  результате  которого погибло много людей.

Об  этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

«Осуждая терроризм и радикализм,  выражаю Вам и дружескому  иранскому  народу соболезнование, желаю раненым выздоровления, а семьям погибших – силы духа и мужества», - говорится  в  телеграмме.

 

 

 




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