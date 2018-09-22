Отставка Вардана Минасяна стала для Артура Ванецяна неожиданностью

Для новоизбранного президента ФФА Артура Ванецяна отставка тренера сборной Вардана Минасяна неожиданностью.

«Было неожиданно. Мы не беседовали с ним, встречались только раз. Теперь мы активно ищем нового тренера. Есть кандидаты – и наши, и иностранцы, но имен называть не буду. В ближайшие два-три дня мы объявим имя нового тренера», - как передает Арменпресс, сказал Ванецян.

Накануне Вардан Минасян оставил пост главного тренера сборной Армении по футболу. Накануне Вардан Минасян оставил пост главного тренера сборной Армении по футболу. Он поблагодарил президента ФФА и исполком ФФА за оказанное доверие.