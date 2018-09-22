Премьер-министр считает важным повышение эффективности использования системы орошения

Правительство считает, что воды Севана надо оставить в покое, а для этого следует экономно использовать водные ресурсы.

Как передает Арменпресс, об этом сказал премьер Никол Пашинян в ходе встречи с руководителями общин в Араратской области.

«Правительство четко обозначило: воды Севана надо оставить в покое, а для этого следует экономно использовать водные ресурсы. Но сегодня этого не происходит. Водоканалы сегодня превратились в мусорные свалки. Видимо, утилизация мусора в община проводится не должным образом. Это же взаимосвязано: если решить одну проблему, а другую – нет, то вопрос не решится никак. Нам нужны системные решения», - сказал премьер.

Был поднят вопрос о недостатке воды, о неэффективности ее использования.

Премьер отметил, что многие решения зависят от руководства общин.

«Надо повышать эффективность использования систем. Госбюджет стал похож на решето, в котором носят воду. Надо менять эту психологию «авось, как-нибудь» на логику развития», - сказал Пашинян.

Министр территориального управления и развития Сурен Папикян отметил, что правительство работает над преобразованиями в сфере орошения. «Побывав во многих областях, исследовательская группа отметила: водозаборщик, который должен поставлять воду пользователю, направляет воду в деревни. Есть водопроводы, которые нигде не зафиксированы, вода поступает в деревню, но никто не знает, куда она пропадает», - сказал он.

По словам премьера, это большая потеря, требующая внимания правоохранителей. 80% воды пропадает, но вопрос не решится, пока действуют коррупционные схемы. А пока надо перекрыть все трубы, которые действуют незаконно.