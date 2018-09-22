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Премьер-министр считает важным повышение эффективности использования системы орошения


Правительство считает, что  воды Севана надо оставить в покое, а для этого  следует экономно использовать водные ресурсы.

Как  передает Арменпресс, об этом сказал премьер Никол Пашинян в ходе  встречи с руководителями общин в Араратской области.

«Правительство четко обозначило: воды Севана надо оставить в покое, а для этого  следует экономно использовать водные ресурсы. Но сегодня этого не  происходит. Водоканалы  сегодня  превратились в мусорные свалки. Видимо, утилизация мусора в  община проводится не  должным образом. Это же  взаимосвязано: если решить одну  проблему, а другую – нет, то вопрос не  решится никак. Нам нужны  системные решения», - сказал премьер.

Был поднят вопрос о недостатке воды, о неэффективности ее  использования.

Премьер отметил, что многие  решения  зависят от руководства общин.

«Надо повышать эффективность использования систем. Госбюджет стал похож на решето, в котором  носят воду. Надо менять эту  психологию «авось, как-нибудь» на логику развития», - сказал Пашинян.

Министр территориального  управления  и  развития  Сурен Папикян отметил, что правительство работает над преобразованиями в  сфере орошения. «Побывав во многих областях, исследовательская группа отметила: водозаборщик, который должен поставлять воду  пользователю, направляет воду  в деревни. Есть водопроводы, которые нигде не  зафиксированы, вода поступает в  деревню, но никто не  знает, куда  она  пропадает», - сказал он. 

По словам премьера, это большая потеря, требующая внимания  правоохранителей. 80% воды пропадает, но вопрос не  решится, пока действуют коррупционные схемы. А пока надо перекрыть все  трубы, которые действуют незаконно.

 




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