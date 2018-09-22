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За прошедшую неделю на линии соприкосновения противник нарушил режим прекращения огня более 250 раз


За период   16-22 сентября  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более 250 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2300 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха,  передовые  части Армии обороны  Арцаха  владеют оперативно-тактической ситуацией.  Они  продолжают уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые  задачи.

 

 




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