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Армения намерена продолжить отношения с Ираном


Армения  намерена  продолжить  отношения  с Ираном.

Как передает Арменпресс, об этом сказал министр  ИД РА Зограб Мнацаканян в  интервью  телепрограмме  «Ираканум» («На самом деле») на Общественном телевидении в ответ на вопрос,  на каком этапе находятся наши отношения  с  Ираном.

«Отношения  с  нашим соседом Ираном стабильны, у  нас достаточно широкая, богатая повестка сотрудничества. Поступательность нашей внешней  политики отражена  в программе  правительства, и Иран в  этой  политике – в числе приоритетов как сосед, как дружеское государство, с которым  нас связывает многовековая история, политика, экономические и культурные связи. Мы  намерены  продолжить наши отношения  с Ираном. Безусловно, мы  весьма чувствительны ко всем событиям, которые касаются нашего региона и, в частности, Ирана. Это было и остается в  центре  нашего внимания. В этом плане  мы  работаем  со всеми партнерами, чтобы  в  первую очередь защитить наши национальные интересы», - сказал министр.




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