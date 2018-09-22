Армения намерена продолжить отношения с Ираном.

Как передает Арменпресс, об этом сказал министр ИД РА Зограб Мнацаканян в интервью телепрограмме «Ираканум» («На самом деле») на Общественном телевидении в ответ на вопрос, на каком этапе находятся наши отношения с Ираном.

«Отношения с нашим соседом Ираном стабильны, у нас достаточно широкая, богатая повестка сотрудничества. Поступательность нашей внешней политики отражена в программе правительства, и Иран в этой политике – в числе приоритетов как сосед, как дружеское государство, с которым нас связывает многовековая история, политика, экономические и культурные связи. Мы намерены продолжить наши отношения с Ираном. Безусловно, мы весьма чувствительны ко всем событиям, которые касаются нашего региона и, в частности, Ирана. Это было и остается в центре нашего внимания. В этом плане мы работаем со всеми партнерами, чтобы в первую очередь защитить наши национальные интересы», - сказал министр.