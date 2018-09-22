Ввод в эксплуатацию циклотрона состоится до конца года

Циклотрон планируется ввести в эксплуатацию в Армении до конца года. В ходе пресс-конференции в пресс-клубе Арменпресс об этом сообщила директор Национальной научной лаборатории им. А. Алиханяна (Ереванский физический институт, ЕрФи) Ани Абрамян. Она сообщила также, что соответствующие специалисты уже находятся в Армении, и это уже неделю работают над вводом циклотрона в эксплуатацию.

«Несколько лет назад правительство Армении приобрело это оборудование, но до сих пор оно не действовало. На прошлой неделе специалисты начали работать над этим. Думаю, что его можно ввести в эксплуатацию до конца года. В частности, циклотрон может помочь более точно диагностировать рак», - сказала Ани Абрамян.

«Производство изотопов касается не только здравоохранения, мы можем использовать их и в других сферах. Но это имеет ключевое значение для сферы здравоохранения, поскольку смертность от рака в Армении довольно высока. Если мы начнем действовать быстро, это будет серьезный прогресс для диагностики всех видов рака», - сказала она.

Она отметила, что, когда много лет назад Армения приобрела это оборудование, многие страны региона этого не имели, но теперь они тоже приобрели, и нужно поторопиться, чтобы ввести в эксплуатацию наше оборудование.