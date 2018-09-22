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У Армении достаточно широкая повестка сотрудничества с США – министр ИД РА


У нас достаточно большая повестка с США. Это одна из стран-партнеров, с которой  в  течение  27 лет сложилась достаточно богатая повестка.

Об этом сказал министр  ИД РА Зограб Мнацаканян в  интервью  телепрограмме  «Ираканум» («На самом деле») на Общественном телевидении.

 «США  приветствовали события  в  Армении, которые направлены на укрепление  демократии и верховенства закона. Это все  процессы подтверждения  и укрепления  ценностей. Будучи партнером, в этом смысле  США приветствуют нас. Конечно, эта  теплота  воодушевляет», - сказал министр.   

На вопрос,  можно ли сказать, что начинается новый, более динамичный  этап, министр ответил:

«Наши  отношения  перманентны. У  нас широкая, расширяющаяся повестка. США достаточно долго работали с нами вокруг  этой  повестки, и мы  однозначно продолжим это. Мы  приветствуем и говорим, что сможем еще более укрепить и углубить наше сотрудничество»




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