У Армении достаточно широкая повестка сотрудничества с США – министр ИД РА

У нас достаточно большая повестка с США. Это одна из стран-партнеров, с которой в течение 27 лет сложилась достаточно богатая повестка.

Об этом сказал министр ИД РА Зограб Мнацаканян в интервью телепрограмме «Ираканум» («На самом деле») на Общественном телевидении.

«США приветствовали события в Армении, которые направлены на укрепление демократии и верховенства закона. Это все процессы подтверждения и укрепления ценностей. Будучи партнером, в этом смысле США приветствуют нас. Конечно, эта теплота воодушевляет», - сказал министр.

На вопрос, можно ли сказать, что начинается новый, более динамичный этап, министр ответил:

«Наши отношения перманентны. У нас широкая, расширяющаяся повестка. США достаточно долго работали с нами вокруг этой повестки, и мы однозначно продолжим это. Мы приветствуем и говорим, что сможем еще более укрепить и углубить наше сотрудничество»