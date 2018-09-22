В мероприятиях 21 сентября участвовали десятки тысяч людей, но ни одного инцидента не было отмечено — премьер РА

В этом году мероприятия 32 сентября прошли в беспрецедентной атмосфере, в них участвовали десятки тысяч людей.

Как передает Арменпресс, так сказал в прямом эфире по Facebook премьер-минитср РА Никол Пашинян.

«А сегодня утром я услышал доклад начальника полиции, и мне было очень важно то, что я узнал: ни одного инцидента не было отмечено. То есть участвовали десятки тысяч людей – более 150 тысяч, но ни одного инцидента. Это действительно беспрецедентный показатель того, что в Армении царит атмосфера любви и согласия. Думаю, со мной согласятся, что та форма проведения мероприятий, когда в разных местах установлены сцены, проводятся различные культурные мероприятия, выступают представители искусства, а люди пребывают в истинно праздничной атмосфере – чрезвычайно эффективно и позитивно. Думаю, 21 сентября отныне превратится в день фестиваля в Армении», - сказал премьер.

Он добавил, что отправляется с рабочим визитом в Араратскую область. С жителями области он встретится на центральной площади Арташата в 17:00.

«Встретимся, обсудим проблемы, волнующие жителей», - сказал Пашинян.