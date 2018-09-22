Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования по случаю смерти президента Вьетнама Чан Дай Куанга

Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму с выражением соболезнований в связи с кончиной президента Вьетнама Чан Дай Куанга, отметив, что он предпринял последовательные шаги для процветания и усиления страны, способствовал развитию армяно-вьетнамских отношений.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

Президент Саркисян попросил передать свои соболезнования и поддержку семье Чан Дай Куанга.