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Бако Саакян посетил Реабилитационный центр защитника Отечества в Ереване


21 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Реабилитационный центр защитника Отечества в Ереване, где поздравил с праздником проходящих курсы реабилитации военнослужащих, пожелав им здоровья, а также ознакомился с условиями центра.

Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.

Президента сопровождали министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян, другие должностные лица.

 




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