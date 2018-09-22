21 сентября Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Реабилитационный центр защитника Отечества в Ереване, где поздравил с праздником проходящих курсы реабилитации военнослужащих, пожелав им здоровья, а также ознакомился с условиями центра.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Президента сопровождали министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян, другие должностные лица.