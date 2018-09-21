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Фиксированные и мобильные сети Ucom подверглись серьезнейшей  внешней атаке


В этот праздничный для Армении день  фиксированные и мобильные сети Ucom с регулярной  периодичностью подверглись серьезнейшей внешней атаке – со стороны тысяч источников враждебного государства.  

Как  передает Арменпресс, в распространенном компанией Ucom сообщении говорится:

«Официально заявляем, что в работе обеих сетей произошли серьезнейшие  сбои, однако нашим специалистам удалось отбить эти атаки.

На  данный  момент атака на сеть возобновилась – уже со стороны  компьютеров и интернет-устройств наших пользователей, которые  в первую половину дня были заражены вследствие действий вражеской  стороны. Если в данный момент у вас нет интернета, значит, на этом участке работают наши  технические специалисты.

Мы  чрезвычайно признательны вам за тактичность и, как  армянская компания, делали, делаем и будем делать все возможное для обеспечения неприступности и безопасности интернет-границ  нашей страны. Понятно, что они должны были сегодня нацелиться именно на армянского оператора связи. Но уверяем вас: они уже получили и получат еще достойный  ответ с нашей стороны».




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