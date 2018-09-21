Фиксированные и мобильные сети Ucom подверглись серьезнейшей  внешней атаке

В этот праздничный для Армении день фиксированные и мобильные сети Ucom с регулярной периодичностью подверглись серьезнейшей внешней атаке – со стороны тысяч источников враждебного государства.

Как передает Арменпресс, в распространенном компанией Ucom сообщении говорится:

«Официально заявляем, что в работе обеих сетей произошли серьезнейшие сбои, однако нашим специалистам удалось отбить эти атаки.

На данный момент атака на сеть возобновилась – уже со стороны компьютеров и интернет-устройств наших пользователей, которые в первую половину дня были заражены вследствие действий вражеской стороны. Если в данный момент у вас нет интернета, значит, на этом участке работают наши технические специалисты.

Мы чрезвычайно признательны вам за тактичность и, как армянская компания, делали, делаем и будем делать все возможное для обеспечения неприступности и безопасности интернет-границ нашей страны. Понятно, что они должны были сегодня нацелиться именно на армянского оператора связи. Но уверяем вас: они уже получили и получат еще достойный ответ с нашей стороны».