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Вардан Минасян оставил пост главного тренера  сборной  Армении по футболу


Вардан Минасян оставил пост главного тренера  сборной  Армении по футболу. Заявление  принято главой  ФФА Рубеном Айрапетяном.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе ФФА.

Вардан Минасян подал также  в  отставку с поста технического директора ФФА, которая также  была принята главой  ФФА Рубеном Айрапетяном.

«Хочу поблагодарить президента  ФФА и исполком ФФА  за оказанное  доверие. Благодарю игроков  сборной  Армении за совместную работу. Желаю сборной  новых успехов», - сказал Вардан Минасян.




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