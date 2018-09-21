Вардан Минасян оставил пост главного тренера сборной Армении по футболу. Заявление принято главой ФФА Рубеном Айрапетяном.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе ФФА.

Вардан Минасян подал также в отставку с поста технического директора ФФА, которая также была принята главой ФФА Рубеном Айрапетяном.

«Хочу поблагодарить президента ФФА и исполком ФФА за оказанное доверие. Благодарю игроков сборной Армении за совместную работу. Желаю сборной новых успехов», - сказал Вардан Минасян.