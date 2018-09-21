Лондон отверг все предложенные Евросоюзом варианты сделки по Brexit
Великобритания резко отвергает все возможные варианты будущего экономического соглашения по Brexit, которые были предложены Брюсселем, так как они не соответствую интересам Лондона, заявила в пятницу премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, вернувшись с переговоров с Брюсселем на неформальном саммите ЕС в Зальцбурге.
Как передает Арменпресс со ссылкой на “РИА Новости” По словам премьер-министра, первый вариант сделки, предложенный ЕС и касающийся будущих экономических отношений, предполагает сохранение Британии в составе Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и в Европейском таможенном союзе. Это означает, что Лондон вновь будет играть по правилам ЕС, считают в Британии.
"Говоря на простом языке, это означало бы, что нам все равно придется соблюдать все правила ЕС, неконтролируемая иммиграция из ЕС будет продолжаться, и мы не сможем заключать торговые сделки, которые мы хотим, с другими странами. Это было бы насмешкой над референдумом, который мы провели два года назад", — сказала Мэй.
Второй вариант Брюсселя, касающийся свободной торговли и проверок на границе ЕС и Великобритании, также не устроил Лондон. "Северная Ирландия фактически останется в Таможенном союзе и частью Единого рынка (ЕС), и будет отделена экономически от остальной части Великобритании границей по Ирландскому морю. Парламент уже единогласно отверг эту идею", — заявила премьер-министр.
Глава британского правительства вновь высказалась против создания таможенной границы между Северной Ирландией и остальной Великобританией. "Это то, с чем я никогда не соглашусь. В действительности, на мой взгляд, это то, с чем не согласился бы ни один премьер-министр Великобритании. Если ЕС верят, что я это сделаю, они совершают фундаментальную ошибку", — отметила она.
Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов Лондона и Брюсселя: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношени.