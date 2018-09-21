Генсек ОДКБ призвал Азербайджан прекратить обстрелы приграничных населенных пунктов Армении
Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров призвал Азербайджан прекратить обстрелы приграничных населенных пунктов гражданских объектов Армении.
Как передает Арменпресс, Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров выступил на сайте Организации Договора о Коллективной Безопасности заявлением о ситуации на армяно-азербайджанской границе.
«Выражаем серьезную озабоченность в связи с участившимися в последнее время случаями обстрела армяно-азербайджанской государственной границы, а также расположенных вдоль неё приграничных населённых пунктов и гражданских объектов Республики Армения, которые привели к человеческим жертвам.
Убеждены, что воинственная риторика ведет к новому витку напряженности обстановки и подрывают усилия Минской группы ОБСЕ.
Принимая во внимание информацию Постоянного и Полномочного представителя Республики Армения при ОДКБ, представленную в ходе заседания Постоянного совета 21 сентября с.г., призываем к прекращению обстрелов и эскалации напряженности в зоне ответственности ОДКБ с целью недопущения нарастания угрозы безопасности государства–члена ОДКБ — Республики Армения», - говорится в заявлении.