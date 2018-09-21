Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости

Премьер-министр Никол Пашинян организовал праздничный прием по случаю 27-й годовщины независимости Армении. Премьер-министр Республики Армения направил поздравительное послание по случаю Дня независимости.

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“Многоуважаемый президент Республики Армения,

Многоуважаемый президент Республики Арцах,

Многоуважаемый председатель Национального Собрания,

Дорогие соотечественники,

Уважаемые гости,

Поздравляю всех нас с Днем независимости.

Сегодня мы отмечаем 27-летие независимости Армении. Именно в этот день 1991 года состоялся референдум как прямая и высшая форма выражения воли народа. Этот референдум ясно показал, чего хочет наш народ - политической независимости во внешнем мире и демократии во внутренней жизни.

Все слои нашего народа единодушно выбрали путь, который, конечно, должен был быть трудным, но это был единственно истинный и единственно почетный путь.

Сегодня мы воздаем должное всем тем, кто приблизил этот желанный день, мы воздаем должное всем тем, кто боролся за защиту этого драгоценного дара - свободы и независимости. Прошедшие 27 лет были иногда драматичными, иногда трагичными, иногда героичными, часто были блестящие решения сложнейших проблем. К сожалению, на этом пути были ошибки, а иногда даже преступления. Но одно оставалось непоколебимой и нерушимой - воля нашего народа. Непоколебимой осталось стремление нашего народа к свободе, демократии, достоинству, независимости. За это время были созданы и укреплены наши государственные учреждения. Мы добились этого совместными усилиями властей, оппозиции и всего нашего народа.

Наши достижения в государственном строительстве неоспоримы. Самым ярким примером этого является то, что даже во время революционных событий государственная машина Армении, ее структуры работали почти бесперебойно. Революции являются серьезным испытанием для любого государства, и наши государственные институты с достоинством прошли через это испытание. Тем не менее наша государственная система нуждается в серьезных реформах, и эти реформы должны быть и содержательными, и структурными, и организационными. Дальнейшее развитие страны невозможно без эффективной, профессиональной, ориентированной на человека системы управления.

Дорогие соотечественники,

Наша страна вступила в новую историческую эпоху, и на наших плечах лежит ответственность за решение проблем предыдущих 27 лет. Ключевым из них является то, что коррупционные схемы были переплетены с государственными структурами и повредили всю нашу государственную систему, что серьезно мешает развитию как нашей экономики, так и нашего общества.

Наша сегодняшняя задача - искоренить все коррупционные схемы, сформировать независимую и законную судебную систему, гарантировать свободу слова и политической деятельности, защиту прав человека. Наша задача - дать новый импульс нашей экономике, стержнем которой должен стать свободный и творческий гражданин, который верит в себя, верит, что может изменить реальность, что может изменить мир, верит, что даже с нуля может своей работой, предпринимательским талантом создавать новые армянские бренды, которые покорят мир, изменят судьбу Армении.

Ключевыми игроками новой Армении должны быть предприниматели нового стиля, нового поколения, которые обогащаются за счет собственной работы и пота и которые вместе с правительством чувствуют себя ответственными за построение новой экономической системы и новых экономических отношений. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать этих людей. Говоря о предпринимателях нового стиля, нового поколения, я имею в виду не только тех бизнесменов, которые должны еще появиться, но и тех, кто действовал ранее или готовы действовать в рамках логики законности, честной экономической конкуренции, любви и солидарности.

И мы, в условиях постоянного диалога и сотрудничества со всеми этими людьми, должны существенно изменить экономическую структуру нашей страны, превратив Армению из аграрной, горнодобывающей и делающей игровые ставки страны в выпускающую высокотехнологичное производство, промышленную, цифровую и технологическую страну.

Дорогие соотечественники,

Самой важной проблемой нашей внешней политики является мирное урегулирование арцахской проблемы. Наша позиция не изменилась. Мы выступаем за исключительно мирное урегулирование проблемы и будем делать все возможное, чтобы решить этот вопрос путем переговоров. У звучащих из Азербайджана милитаристских угроз нет никаких перспектив. Предполагать, что мы боимся этих угроз и удовлетворим максималистские амбиции Азербайджана, просто наивно. Да, мы строим мирное, демократическое и гуманистическое государство, но это не значит, что мы не будем защищать себя, нашу родину, наше будущее.

Во внешнеполитической сфере мы работаем над тем, чтобы все наши международные партнеры понимали реальное содержание происходящих в Армении событий. Мы говорили и говорим, что во внешней политике Армении не будет поворотов.

Нашим главным стратегическим союзником является Российская Федерация, с которой мы связаны многочисленными и многовековыми связями. Мы намерены и далее углублять наше сотрудничество с Россией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Мы также будем развивать наши отношения с Европейским союзом, США и нашими ближайшими соседями - Грузией и Ираном.

Дорогие соотечественники,

Сегодня в Армении действительно большой праздник. Наша страна отмечает свое 27-летие. И этот праздник вдвойне важен, если учесть, что в Армении в эти дни царит одинаковый, если и не больший, энтузиазм и оптимизм, как в дни референдума 1991 года. Я желаю всем нам, чтобы больше никогда в нашей стране на смену этому новому и общенародному энтузиазму и радости не пришли разочарование. Дай нам Бог силу и мудрость для решения этой проблемы.

Уважаемые присутствующие, я хочу завершить сегодняшнюю речь заявлением о символическом событии. Сегодня, по случаю 27-й годовщины независимости Армении, откроются двери Баграмяна 26 в знак того, что власти Армении никогда больше не будут изолированы и отрезаны от народа. Теперь граждане Армении могут свободно входить в резиденцию премьер-министра, а затем и в резиденцию президента и использовать ее в качестве места для прогулок и развлечений. Мы надеемся, что эти двери никогда больше не будут закрыты, символизируя, что власть в Армении необратимо принадлежит народу, принадлежит гражданам Республики Армения.

И, следовательно,

Да здравствует свобода,

Да здравствует Республика Армения,

Да здравствует Республика Арцах,

Да здравствуют наши дети, которые живут и будут жить в свободной и счастливой стране.

Дорогие соотечественники,

И в конце я хочу направить свои особые поздравления стоящим на границе всем нашим солдатам, всем офицерам и рядовым солдатам Вооруженных сил Армении, всем жертвам ВС Армении, армянского народа, и я преклоняю свою голову перед ними в этот торжественный и священный день, я преклоняюсь перед ними и констатирую, что мы осознаем свою высокую ответственность перед их памятью.

Слава Армянской армии. Слава Армянским солдатам. Спасибо Армянским мученикам.

Спасибо”.