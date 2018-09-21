Премьер-министр принял руководителя армянской миссии МВФ  

Премьер-министр Никол Пашинян принял руководителя армянской миссии Международного валютного фонда Хоссейна Самиеи (Hossein Samiei).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, премьер-министр подчеркнул важность эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом и постоянную поддержку МВФ в проведении экономических реформ. Никол Пашинян подчеркнул, что одним из приоритетов правительства является реализация реформ в налоговой сфере, направленных на упрощение налоговой политики, улучшение предпринимательской среды и стимулирование инвестиций. По словам премьер-министра, целью правительства является внесение структурных изменений в экономику, локомотивом которых станет высокотехнологичное производство, сфера информационных технологий.

Руководитель армянской миссии МВФ выразил уверенность, что совместная работа будет способствовать реализуемым в Армении экономическим реформам. Хоссейн Самиеи добавил, что МВФ готов продолжать оказывать помощь правительству Армении в проведении реформ и заинтересован в реализации эффективных программ.

Собеседники обменялись мнениями по ряду других вопросов повестки двустороннего сотрудничества.