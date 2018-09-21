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В резиденции премьер-министра начался прием по случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения


В резиденции премьер-министра  на Баграмяна, 26 начался прием по случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения

Как  передает Арменпресс, замначальника Государственной  контрольной  службы Айк Саркисян опубликовал видеоматериал о приеме  в резиденции премьер-министра Никола пашиняна.

В приеме участвуют высокопоставленные  чиновники, депутаты  парламента,. Представители СМИ, военнослужащие, деятели культуры.

 




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