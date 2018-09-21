В резиденции премьер-министра начался прием по случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения

В резиденции премьер-министра на Баграмяна, 26 начался прием по случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения

Как передает Арменпресс, замначальника Государственной контрольной службы Айк Саркисян опубликовал видеоматериал о приеме в резиденции премьер-министра Никола пашиняна.

В приеме участвуют высокопоставленные чиновники, депутаты парламента,. Представители СМИ, военнослужащие, деятели культуры.