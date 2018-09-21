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Министр диаспоры РА провел в Дамаске ряд встреч


В рамках рабочего визита  в  Сирию министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян   20 сентября в Национальном кафедральном престоле  Дамаска провел встречу с епископом  Армянской  Апостольской  церкви   Армашем Налбандяном, предстоятелем    Армянского Католической  церкви Дамаска, епископом Овсепом Арнаутяном, послом Армении в Сирии Аршаком  Поладяном  и членом  Народного собрания  Сирии Норой Арисян.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства диаспоры  РА, затем министр провел встречу с представителями местной армянской общины в Армянской церкви Дамаска.

 

 

 




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