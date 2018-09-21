Министр диаспоры РА провел в Дамаске ряд встреч

В рамках рабочего визита в Сирию министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян 20 сентября в Национальном кафедральном престоле Дамаска провел встречу с епископом Армянской Апостольской церкви Армашем Налбандяном, предстоятелем Армянского Католической церкви Дамаска, епископом Овсепом Арнаутяном, послом Армении в Сирии Аршаком Поладяном и членом Народного собрания Сирии Норой Арисян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства диаспоры РА, затем министр провел встречу с представителями местной армянской общины в Армянской церкви Дамаска.