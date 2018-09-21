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Глава румынского агентства AGERPRES избран генеральным секретарем Европейского альянса информагентств


Глава румынского агентства AGERPRES  Александру Гибои  избран генеральным секретарем Европейского альянса информагентств.

Как  передает Арменпресс,  выборы  состоялись в  Варшаве, в ходе конференции Европейского альянса информагентств.

В ходе  конференции, проходившей 20-21 сентября избран также руководящий  состав альянса.  

На конференции обсуждались актуальные задачи и вызовы, стоящие  перед СМИ, укрепление сотрудничества между организациями-членами ЕАИА и др.




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