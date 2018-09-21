Глава румынского агентства AGERPRES избран генеральным секретарем Европейского альянса информагентств

Глава румынского агентства AGERPRES Александру Гибои избран генеральным секретарем Европейского альянса информагентств.

Как передает Арменпресс, выборы состоялись в Варшаве, в ходе конференции Европейского альянса информагентств.

В ходе конференции, проходившей 20-21 сентября избран также руководящий состав альянса.

На конференции обсуждались актуальные задачи и вызовы, стоящие перед СМИ, укрепление сотрудничества между организациями-членами ЕАИА и др.