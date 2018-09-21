Лавров: РФ и Турция согласовали конкретные границы демилитаризованной зоны в Идлибе

Российские и турецкие военные согласовали конкретные границы демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, "накануне военные России и Турции согласовали конкретное прохождение границы демилитаризованной зоны, поэтому процесс выполнения сочинской договоренности [президентов РФ и Турции] находится в активной стадии".