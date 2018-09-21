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Лавров: РФ и Турция согласовали конкретные границы демилитаризованной зоны в Идлибе


Российские и турецкие военные согласовали конкретные границы демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, "накануне военные России и Турции согласовали конкретное прохождение границы демилитаризованной зоны, поэтому процесс выполнения сочинской договоренности [президентов РФ и Турции] находится в активной стадии".

 

 

 

 




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