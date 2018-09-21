В Испании предложили взимать плату за примерку одежды в магазинах

Власти автономного сообщества Кастилия-и-Леон предложили владельцам небольших магазинов взимать плану с покупателей за возможность воспользоваться их примерочными. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщили местные СМИ.

По их сведениям, эту идею выдвинула советница по экономике и финансам при правительстве региона Пилар дель Ольмо. Как считает чиновник, многие клиенты пользуются возможностью примерить одежду или обувь в маленьких торговых заведениях, чтобы потом купить понравившийся им товар через интернет. "Люди покупают ее [одежду] потом в крупных компаниях, которые торгуют через интернет", - сказала она.

По мнению дель Ольмо, настало время "новаторских предложений", направленных на поддержку малых предприятий. "Существование торговли в городах, пригородах и, конечно же, деревнях является отличительной чертой Испании, и единственный способ выжить - это инновационные идеи", - убеждена дель Ольмо.

Это предложение советницы по экономике и финансам автономии вызвало критику и негодование со стороны региональной оппозиции. Сама политик в свое оправдание заявила, что всего лишь выдвинула одну из идей, и на самом деле хотела спровоцировать полемику по данному вопросу.