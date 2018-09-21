Никол Пашинян отмечает праздник Независимости на площади Республики — вместе с согражданами. Многие сфотографировались с главой правительства.

Как передает Арменпресс, по случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения в центре Еревана проводятся многочисленные мероприятия. С 12:00 часовстартовали концерты, открылись выставки и др. С 14:00 начался «час селфи», во время которого желающие могут сфотографироваться с известными деятелями.