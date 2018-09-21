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Никол Пашинян отмечает праздник Независимости на площади Республики — вместе с согражданами


Никол Пашинян отмечает праздник  Независимости на площади Республики — вместе с согражданами. Многие  сфотографировались с главой  правительства.

Как  передает Арменпресс, по случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения в центре  Еревана проводятся многочисленные мероприятия. С 12:00 часовстартовали концерты, открылись выставки и др. С 14:00 начался «час селфи», во время которого желающие  могут сфотографироваться с известными деятелями.




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