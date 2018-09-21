Президент РА Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Мальты Мари-Луиз Колейро Преке

По случаю Дня независимости Мальтийской республики президент РА Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Мальты Мари-Луиз КолейроПреке и дружественному народу Мальты, пожелав дальнейшего прогресса и процветания.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.