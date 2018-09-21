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Президент РА Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Мальты Мари-Луиз Колейро Преке


По  случаю Дня независимости Мальтийской  республики  президент РА Армен Саркисян направил поздравительное  послание  президенту  Мальты Мари-Луиз КолейроПреке и дружественному  народу  Мальты, пожелав дальнейшего прогресса и процветания.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

 




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