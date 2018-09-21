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Президент РА присвоил воинское звание генерал-лейтенанта начальнику Генштаба РА


21 сентября по случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения президент РА Армен Саркисян присвоил начальнику Генштаба РА генерал-майору Артаку Давтяну  воинское  звание  генерал-лейтенанта.

Президент Армен Саркисян  присвоил начальнику Управления  войск ПВО ВС Армении полковнику Армену Варданяну  воинское  звание  генерал-майора.

 

 




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