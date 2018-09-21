Грузия, Молдова и Украина договорились о создании парламентской ассамблеи

Законодательные органы Грузии, Молдовы и Украины договорились о создании парламентской ассамблеи, первая сессия которой пройдет в начале октября в Тбилиси, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Парламент Грузии уже утвердил соответствующее постановление.

"Это наша совместная инициатива, целью которой является еще большее углубление трехстороннего сотрудничества. У нас есть общие цели, которые связаны с западной интеграцией", - сказал председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

На первой сессии парламентской ассамблеи будет представлено по 10 депутатов от каждой страны.

С грузинской стороны в мероприятии примут участие семь депутатов от правящей партии и по одному депутату от трех оппозиционных партий.





