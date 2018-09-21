Премьер-министр Никол Пашинян посетил Союз ветеранов Армении, встретился с его членами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, председатель союза Симон Есаян представил деятельность структуры и коснулся волнующих ветеранов различных проблем.

Премьер-министр поприветствовал и поздравил ветеранов с Днем независимости Республики Армения и отметил, что считает три республики этапами становления и развития государственности нашего народа, через которые неизбежно нужно было пройти.

“Я родился во второй республике, мой дед, которого также звали Никол, а фамилия его была Пашинян, и меня назвали в его честь, не вернулся со Второй мировой войны, и в связи с этим я чувствую себя здесь как среди родственников и благодарен за это тепло”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что государство должно по достоинству оценить заслуги ветеранов перед отечеством.

“Это очень важно, и мы будем стараться и пытаться по очереди решить все проблемы. Я пришел сегодня, чтобы заверить вас в своем высоком уважении, воздать должное пройденному вами пути, вашим заслугам как в ходе войны, так и в труде, общественной и политической жизни, и сказать, что правительство Армении, без всякого сомнения, имеет самые теплые чувства к вам - ветеранам войны и труда, ко всем тем людям, которые на протяжении всей своей жизни созидали и создавали, тем людям, которые рисковали своей жизнью ради своей Родины, и тем, кто хочет лучшего будущего для своих детей, внуков и для которых независимость, суверенность Армении являются высшей ценностью. Этот суверенитет и независимость не только не противоречат нашему прошлому и истории, но являются, по нашему мнению, их логическим продолжением”, - отметил Никол Пашинян, добавив, что правительство приложит все усилия для обеспечения должного участия Союза ветеранов Армении в празднованиях годовщин Великой Отечественной войны.

Глава правительства добавил, что поднятые ветеранами проблемы будут обсуждены в правительстве, и, по приоритету, будут даны соответствующие решения.