Министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян оценивает ситуацию на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения как стабильно спокойную. В беседе с журналистами в президентской резиденции министр подчеркнул, что нарушения режима перемирия со стороны противника случаются, но они в основном ограничиваются выстрелами из огнестрельных орудий.

«Можно сказать, что стрельбы из крупнокалиберных орудий нет. На нарушения мы стараемся дать ответ, если в этом есть необходимость. Мы не отвечаем на каждый выстрел – только в случае необходимости», - как передает Арменпресс, сказал Мнацаканян.

Он добавил, что вооружения армянских ВС достаточно, чтобы дать противнику достойный отпор. «У нас есть все необходимое для проведения различных действий, для решения различных вопросов. Наши вооружения обновляются периодически – и количественно, и качественно».