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Группа KISS объявила о завершении концертной деятельности


Американская рок-группа KISS анонсировала прощальный тур, после которого прекратит свою концертную деятельность, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

О решении группы сообщил вокалист KISS Пол Стэнли.

"Это будет наш последний тур. Он станет самым ярким, самым большим шоу, которое мы когда-либо делали. Люди, которые любят нас, приходите! Те, кто никогда нас не видел — час пробил", — заявил Стэнли в финальном выпуске шоу America's Got Talent.

Позднее другой участник группы Джин Симмонс в своем Instagram опубликовал фотографию с анонсом тура, который получил название "End of the road".

 

 

 

 




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