Иран пригрозил наложить вето на решение ОПЕК, если оно будет угрожать его интересам

Тегеран намерен наложить вето на любое решение ОПЕК на заседании в Алжире, если оно будет угрожать интересам Ирана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу заявил министр нефти страны Бижан Намдар Зангане.

"Без сомнения, я наложу вето на любое решение, которое будет угрожать национальным интересам Ирана, - приводит агентство Tasnim слова главы ведомства. - Вето означает, что такое решение не будет считаться законным".