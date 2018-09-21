Время в Ереване: 11:07:36,   21 Сентябрь

Иран пригрозил наложить вето на решение ОПЕК, если оно будет угрожать его интересам


Тегеран намерен наложить вето на любое решение ОПЕК на заседании в Алжире, если оно будет угрожать интересам Ирана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу заявил министр нефти страны Бижан Намдар Зангане.

"Без сомнения, я наложу вето на любое решение, которое будет угрожать национальным интересам Ирана, - приводит агентство Tasnim слова главы ведомства. - Вето означает, что такое решение не будет считаться законным".

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации