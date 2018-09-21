Xiaomi выпустила свой самый дешевый ноутбук

Компания Xiaomi анонсировала выпуск своего самого дешевого ноутбука — Xiaomi Notebook Youth Edition. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Gizchina.

Стоимость ноутбука составит 670 долларов.

Модель получит дисплей диагональю 15,6 дюйма с разрешением FullHD и процессор Intel Core i5.Объем оперативной памяти составит 8 Гб. Также ноутбук будет оснащен видеокартой GeForce MX110.

Помимо этого, в Xiaomi Notebook Youth Edition будут встроены 3,5-мм разъем для наушников, гигабитный Ethernet, порт HDMI, один разъем USB 2.0 и два — USB 3.0.

В прошлом месяце Xiaomi представила самый дешевый флагманский смартфон Pocophone, стоимость которого будет начинаться от 300 долларов.