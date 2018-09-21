Президент Арцаха посетил воинский пантеон Ераблур

По случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения 21 сентября президент Арцаха Бако Саакян вместе с премьер-министром РА НиколомПашиняноми в сопровождении высшего руководства республики посетил воинский пантеон Ераблур, где возложил цветы к могилам Вазгена Саркисяна, АндраникаОзаняна, мемориалу, увековечивающему память воинов-освободителей.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.