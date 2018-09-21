Время в Ереване: 11:07:36,   21 Сентябрь

Президент Арцаха посетил воинский пантеон Ераблур


По случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения 21 сентября президент Арцаха Бако Саакян вместе  с премьер-министром РА НиколомПашиняноми в сопровождении высшего руководства республики посетил воинский пантеон  Ераблур, где  возложил цветы к могилам Вазгена Саркисяна, АндраникаОзаняна, мемориалу, увековечивающему память воинов-освободителей.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации