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Непозволительно, чтобы один гражданин РА общался с другим оскорблениями — Пашинян поддержал Наиру Зограбян


Премьер-министр РА Никол Пашинян считает важным, что в ходе  выборной кампании Совета старейшин Еревана все  политические  силы оставались в рамках законности. В беседе с журналистами после посещения Союза ветеранов премьер посчитал нормальным, когда в ходе  предвыборной   агитации накаляются страсти и споры. «В любой  демократической  стране в ходе  выборов  страсти бурлят, споры  становятся жарче. Главное – чтобы  все  оставались в  рамках законности», - как  передает Арменпресс, сказал премьер. 

Он сообщил, что в курсе о том, что в соцсетях появились оскорбления в  адрес кандидата от ППА.

«Хочу  выразить ей  поддержку и заявить: непозволительно, чтобы  один гражданин  РА общался с другим оскорблениями. Бывает, конечно, что нервы сдают. Это можно понять, но нужно сделать все, чтобы  сохранить атмосферу взаимного уважения. В данный момент хочу выразить поддержку НаиреЗограбян», - сказал премьер. 

Кандидат от ППА  НаираЗограбян выразила обеспокоенность появлением в соцсетях оскорбительными комментариями в  свой  адрес. Она обратилась к  омбудсмену  АрмануТатояну по поводу  оскорблений в ее адрес в соцсетях. Предоставленные  госпожой  Зограбян материалы направлены  в  Генпрокуратуру  Армении – для  проверки и проведения соответствующих мероприятий.

 

 




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