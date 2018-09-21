Непозволительно, чтобы один гражданин РА общался с другим оскорблениями — Пашинян поддержал Наиру Зограбян

Премьер-министр РА Никол Пашинян считает важным, что в ходе выборной кампании Совета старейшин Еревана все политические силы оставались в рамках законности. В беседе с журналистами после посещения Союза ветеранов премьер посчитал нормальным, когда в ходе предвыборной агитации накаляются страсти и споры. «В любой демократической стране в ходе выборов страсти бурлят, споры становятся жарче. Главное – чтобы все оставались в рамках законности», - как передает Арменпресс, сказал премьер.

Он сообщил, что в курсе о том, что в соцсетях появились оскорбления в адрес кандидата от ППА.

«Хочу выразить ей поддержку и заявить: непозволительно, чтобы один гражданин РА общался с другим оскорблениями. Бывает, конечно, что нервы сдают. Это можно понять, но нужно сделать все, чтобы сохранить атмосферу взаимного уважения. В данный момент хочу выразить поддержку НаиреЗограбян», - сказал премьер.

Кандидат от ППА НаираЗограбян выразила обеспокоенность появлением в соцсетях оскорбительными комментариями в свой адрес. Она обратилась к омбудсмену АрмануТатояну по поводу оскорблений в ее адрес в соцсетях. Предоставленные госпожой Зограбян материалы направлены в Генпрокуратуру Армении – для проверки и проведения соответствующих мероприятий.