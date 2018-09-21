СМИ: Прокуратура Турции санкционировала новые задержания военных по делу FETO

Генпрокуратура Анкары выдала ордера на задержание 110 действующих военных из рядов ВВС республики в рамках продолжающегося расследования деятельности путчистов. Как сообщает в пятницу телеканал NTV, они подозреваются в причастности к "террористической организации фетхуллахистов" (FETO).

Среди подозреваемых в основном младший офицерский и сержантский состав, а также несколько офицеров в званиях от капитана до полковника. Следствие считает, что эти лица состояли в FETO и регулярно координировали свою деятельность с представителями организации вне армейских структур, передает Арменпресс.

Задержания подозреваемых начались утром в пятницу и проходят в 15 провинциях страны.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. Анкара обвиняет FETO в организации путча. По делам о содействии FETO в Турции осуждены тысячи человек.