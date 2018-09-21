Ситуация на границе относительно спокойная — Давид Тоноян

Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что на данный момент ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная.

Как передает Арменпресс, об этом министр сказал в ходе беседы с журналистами в ходе посещения воинского пантеонаЕраблур.

«В результате принятых мер на данный момент ситуация на границе стабильная. Но возможно, и мы предпримем какие-нибудь шаги», - сказал он.

На вопрос, при каких обстоятельствах погиб на днях военнослужащий, министр ответил: был прицельный огонь.

В ответ на вопрос, обусловлено ли привлечение полицейских сил напряженностью на границе, Давид Тоноян сказал: «Нет, полицейские войска, являясь иными силами, незамедлительно переходят под управление Минобороны и становятся одним из обычных подразделений», - сказал он, добавив, что среди личного состава полицейских сил раненых нет.