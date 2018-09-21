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Ситуация на границе относительно спокойная — Давид Тоноян


Министр обороны  Армении Давид Тоноян заявил, что на данный  момент ситуация  на  армяно-азербайджанской  границе относительно спокойная.

Как  передает Арменпресс, об этом министр сказал в ходе  беседы  с журналистами в ходе  посещения  воинского пантеонаЕраблур.

«В результате  принятых мер на данный  момент ситуация  на  границе стабильная. Но возможно, и мы  предпримем какие-нибудь шаги», - сказал он.

На вопрос, при каких обстоятельствах погиб на  днях военнослужащий, министр ответил: был прицельный огонь. 

В ответ на вопрос, обусловлено ли привлечение  полицейских сил напряженностью на границе, Давид Тоноян сказал: «Нет, полицейские войска, являясь иными силами, незамедлительно переходят под управление Минобороны и становятся одним из обычных подразделений», - сказал он, добавив, что среди личного состава полицейских сил раненых нет.

 

 

 

 

 

 




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