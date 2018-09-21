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Россия и США ведут "закулисную" работу по Сирии, заявил Хантсман


Вашингтон и Москва ведут "закулисную" работу по Сирии, чтобы положить конец насилию и продвинуться на пути политического урегулирования. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

"Конечно, наше сотрудничество по Сирии. Мы ведём работу, которая идёт за кулисами, чтобы удостовериться в том, что мы сможем положить конец насилию и в конце концов продвинуться в плане урегулирования и правления в Дамаске", — сказал посол, выступая на инвестиционной конференции AmCham.

 

 




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