Будем и впредь укреплять независимость и безопасность нашей страны – послание Армена Григоряна по случаю Дня Независимости Армении

По случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян направил поздравительное послание.

Как передает Арменпресс, в послании, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники, с великой гордостью поздравляю весь армянский народ с нашим воистину наиценнейшим достижением - 27-й годовщиной Независимости Республики Армения.

Убежден, что каждый армянин, в каком бы уголке мира он ни находился, при слове «независимость» переполняется признательностью к армянскому воину, ибо благодаря его самоотверженной службе границы наши неприступны, а независимость – неколебима.

Наш поклон всем сынам армянского народа, которые пожертвовали жизнью во имя становления и независимости Родины. Наша благодарность стоящему на границе солдату — самому надежному оплоту нашей независимости.

Дорогие мои, мы будем и впредь укреплять независимость и безопасность нашей страны — оставив в наследство грядущим поколениям мирную, стабильную и развитую родину.

Да здравствует независимая, свободная и гордая Армения.

С праздником тебя — Родина!»