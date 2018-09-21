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Будем и впредь укреплять независимость и безопасность нашей страны – послание Армена Григоряна по случаю Дня Независимости Армении


По случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян направил поздравительное  послание.

Как  передает Арменпресс, в послании, в частности, говорится:

«Дорогие  соотечественники, с великой  гордостью поздравляю весь армянский  народ с нашим воистину наиценнейшим достижением - 27-й годовщиной Независимости Республики Армения.

Убежден, что каждый  армянин, в каком бы уголке  мира он ни находился, при слове «независимость» переполняется  признательностью к армянскому  воину, ибо благодаря  его самоотверженной  службе границы наши неприступны, а независимость – неколебима.

Наш поклон всем сынам армянского народа, которые  пожертвовали жизнью во имя становления  и независимости Родины. Наша благодарность стоящему  на границе солдату — самому надежному  оплоту  нашей  независимости.   

Дорогие  мои, мы  будем и впредь укреплять независимость и безопасность нашей  страны — оставив в наследство грядущим поколениям мирную, стабильную и развитую родину.

Да здравствует независимая, свободная и гордая Армения.

С праздником тебя — Родина!»




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