По случаю 27-й годовщины независимости Армении премьер-министр страны посетил воинский пантеон Ераблур

По случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения премьер-министр Никол Пашинян вместе с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, президентом Республики Арцах Бако Саакяном, Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым и в сопровождении высшего руководства республики посетил воинский пантеон “Ераблур”, чтобы воздать дань уважения памяти погибших за независимость Родины воинов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, Никол Пашинян возложил цветы к могилам Вазгена Саркисяна, АндраникаОзаняна, мемориалу пропавших без вести солдат, а также возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей.