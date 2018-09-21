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По случаю 27-й годовщины независимости Армении премьер-министр страны посетил воинский пантеон Ераблур


По случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения премьер-министр Никол Пашинян вместе с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, президентом Республики Арцах Бако Саакяном, Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым и в сопровождении высшего руководства республики посетил воинский пантеон “Ераблур”, чтобы воздать дань уважения памяти погибших за независимость Родины воинов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата премьер-министра РА, Никол Пашинян  возложил цветы к могилам Вазгена Саркисяна, АндраникаОзаняна, мемориалу пропавших без вести солдат, а также возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей.

 




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