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Тбилисская телебашня освещена цветами армянского триколора


По  случаю Дня  независимости Армении Тбилисская телебашня была  освещена цветами армянского триколора.

Об этом Арменпресс тало известно из сообщения в Facebook - на  странице посольства Армении в  Грузии  .

«В день 27-летия Независимости Республики Армения по инициативе посольства РА в Грузии, Тбилисская телебашня была  освещена цветами армянского триколора», - говорится  в  сообщении.




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