Тбилисская телебашня освещена цветами армянского триколора

По случаю Дня независимости Армении Тбилисская телебашня была освещена цветами армянского триколора.

Об этом Арменпресс тало известно из сообщения в Facebook - на странице посольства Армении в Грузии .

«В день 27-летия Независимости Республики Армения по инициативе посольства РА в Грузии, Тбилисская телебашня была освещена цветами армянского триколора», - говорится в сообщении.