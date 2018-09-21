Праздничная повестка дня и торжественные мероприятия: 21 сентября будни солдат будут отличаться от других дней

День независимости Республики Армения – 21 сентября – является праздничным как для всех граждан Армении, так и для представителей диаспоры. И, конечно же, он отмечается в воинских частях ВС Армении.

Как сообщил в беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь министра обороны РА Арцрун Ованнисян, повестка дня солдат на этот день меняется, а в воинских частях ожидаются праздничные мероприятия.

“В связи с Днем независимости Армении в воинских частях будет дан праздничный обед, сладости, а предусмотренные в повестке дня подъем и отбой состоятся на час позже. Командиры воинских частей выступят с торжественными речами”, - сказал Арцрун Ованнисян.

Пресс-секретарь министра обороны сообщил, что в отдельных воинских частях состоятся праздничные концерты. По словам Ованнисяна, праздничный парад не предусмотрен, поскольку год не юбилейный.

21 сентября Республика Армения отмечает 27-летие независимости. 27 лет назад, в этот день, армянский народ путем референдума сказал свое решительное “да” независимости Армении. 95,5% совершеннолетних граждан дали положительный ответ на вопрос: “Согласны ли вы, чтобы Республика Армения была свободным демократическим государством вне состава СССР”.