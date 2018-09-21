На открытие 73-й сессии ГА ООН приедут главы 84 государств

Главы 84 государств будут присутствовать на будущей неделе в штаб-квартире ООН, где начинается общеполитическая дискуссия на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг на пресс-конференции в штаб-квартире международного сообщества генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Присутствие 84 глав государств и 44 глав правительств - наглядное доказательство того, что мировое сообщество испытывает доверие к ООН, - подчеркнул он. - В ходе предстоящих на будущей неделе встреч я намерен призывать к тому, чтобы страны-участницы подтвердили свои обязательства о поддержке ООН и о стремлении к созданию миропорядка, основанного на общих правилах. ООН - это необходимый всем форум для обсуждения вопросов международного сотрудничества".

73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 18 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Первый крупный форум в формате Генассамблеи состоится 24 сентября, когда пройдет пленарная встреча высокого уровня, приуроченная к 100-летию со дня рождения выдающегося южноафриканского государственного и общественного деятеля Нельсона Манделы (1918-2013). На следующий день начнутся ежегодные общие прения (общеполитическая дискуссия) Генассамблеи с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, выступление которого, согласно предварительной программе, намечено на 28 сентября.