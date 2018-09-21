Высшее руководство Армении посетило пантеон Ераблур по случаю Дня независимости

По случаю Дня независимости Армении высшее руководство страны посетило воинский пантеон Ераблур.

Как передает Арменпресс, Ераблур посетили премьер-министр Никол Пашинян, президент Армен Саркисян, президент Арцаха Бако Саакян, Католикос Всех Армян Гарегин II.

Они возложили цветы к могилам полководца Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна и венок – к мемориалу павших за независимость родины.

КатоликосВсех Армян Гарегин II вознес молитву.