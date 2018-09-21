Армения сегодня занимает важное место на карте ИТ

В истории своей независимости Армения в ряде сфер достигла значительных успехов. Одной из таких сфер является сфера информационных технологий, где успехи Армении за 27 лет стали самыми значительными.

И не для кого не секрет, что Армения в сфере ИТ появилась на мировой карте, и то, что наша страна стала известной мировым организациям.

Директор фонда Инкубатор предприятий Баграт Енгибарян отметил, что Армения стала страной, которой не только возможно давать заказы, но и получать ИТ решения. “Сегодня в Армении действуют лучшие в мире инвестиционные фонды, лучшие организации и исследовательские фонды”, - сказал он.

Баграт Енгибарян уверяет, что Армения может по технологическому развитию стать конкурентной страной. “Мы должны поднять на новый качественный уровень наше образование, помочь нашим выпускникам обращаться к программам, решающим более сложные магистратурные и аспирантские задачи. Надо акцентировать также инженерию”.