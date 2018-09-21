С нетерпением жду работы с правительством и народом Армении – послание Майка Помпео по случаю 27-й годовщины независимости Армении
Госсекретарь США Майк Помпео направил поздравительное послание по случаю Дня Независимости Армении.
Как передает Арменпресс, в послании говорится:
«От имени правительства Соединенных Штатов я рад поздравить армянский народ с 27-й годовщиной восстановления исторического референдума, поскольку он также знаменует 100-летие со дня основания Первого армянского государства в новейшей истории и столетнего празднования дружбы Армении и США.
В этом году в Армении произошли существенные изменения. Мирное народное движение открыло новую главу армянской истории. С нетерпением ожидаю совместной работы с народом и правительством Армении в построении крепких демократических институтов, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста
Соединенные Штаты также по-прежнему привержены поиску мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и настоятельно призывают стороны как можно скорее возобновить интенсивные переговоры.
Надеемся в предстоящий год укрепить наши связи».