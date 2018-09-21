У нас намного больше потенциала и возможностей, чем мы думаем — поздравительное послание президента РА по случаю Дня Независимости Армении

Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Дня Независимости Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании говорится:

«Граждане Республики Армения,

Дорогие соотечественники,

В этот день в 1991 году мы публично воспользовались нашим правом голоса. Сегодня, будучи независимым государством, мы с уверенностью говорим голосом Права.

Мы доказали, что мечты могут стать реальностью. Сегодня у нас есть новые устремления, которые рождаются каждый день, в каждом из нас. Мы должны быть готовыи способнысделать их реальностью в Новой Армении. Первое восприятие сегодняшней Армении должно состоять в том, что это новая среда, которая должна формироваться каждым из нас.

Нас обязываетпамять тех людей, которые пожертвовали собой за независимость, которые приблизили ее, но не смогли ее увидеть. Мы в долгу перед ними.

Один из уроков нашей истории состоит в том, что мы только тогда достигали побед, когда мы были едины, сплочены.

Новая Армения должна стать Арменией побед.

Дорогие соотечественники,

Гордясь нашими предыдущими достижениями, мы должны подходить к будущему с большим воодушевлением и более творчески.

Наши мысли и умения должны опережать наши чувства и сделать нашу страну более гармоничной с мировым прогрессом. Время постоянно подталкивает нас вперед, заставляя нас понять, что как государство, как народ, мы не имеем права опаздывать. Мы должны двигаться по пути прогресса, с непререкаемым уважением к Конституции и осознанием большой ответственности перед обществом, институтами гражданского общества и всеми ветвями власти перед государством.

Как триединство Армения-Арцах-Диаспора, мы едины в глобальной среде.

Поэтому у нас гораздо больше потенциала и возможностей, чем мы себе представляем.

Давайте сделаем все это движущей силой наших будущих побед, давайте объединимся со всеми гражданами Армении, мировой армянской диаспорой – всем армянством.

Дорогие соотечественники,

Мы обычно празднуем семейные праздники вместе, объединившись. Наш национальный день – это праздник нашей большой армянской семьи, день рождения сегодняшней Республики Армения, праздник старых и молодых, солдат и рабочих, интеллигенции и студенчества – всех нас.

Поздравляю нас с общегосударственным праздником - Днем независимости Армении. Желаю мира, благополучия, счастья и оптимизма».