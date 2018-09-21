Третьей Республике Армения — 27 лет

21 сентября Армения празднует 27-ю годовщину независимости страны.

27лет назад в этот день армянский народ путем референдума сказал решительное «да!» независимого государства. В этот день в 1991 году был проведен референдум о выходе из состава СССР и создании независимого государства. На вопрос «Согласны ли вы, чтобы Республика Армения была независимым демократическим государством вне состава СССР?», 99.5% из 95%участвующх в референдуме ответили положительно. Через два дня, 23 сентября решением Верховного Совета республики Армения была объявлена независимым демократическим государством.

Этому важному событию предшествовало 23 августа 1990г., когда было положено начало процессу установления независимой государственности. Новоизбранный Верховный совет республики на своем первом заседании принял «Декларацию о Независимости Армении». Этим документом парламент объявил о начале установления государственности. 24 августа ВС Арм. ССР решил переименовать Армянскую Советскую Социалистическую Республику в Республику Армения, а действующий ВС 12-го созыва считать ВС РА 1-го созыва.

В результате обретения независимости в истории началось строительство Третьей Республики Армения, на территории которой действует только Конституция и законы РА. Носителем армянской государственности является народ РА. Для всех граждан РА устанавливается гражданство Республики Армения. Армянство диаспоры имеет право на гражданство РА.

Первая Конституция независимой Армении была принята 5 июля 1995г. путем всенародного референдума. Действующая Конституция была принята 6 ноября 2015г. – тоже на всенародном референдуме. Флаг РА – триколор, герб – герб Первой Республики Армения (1918-1920). Авторы герба – архитектор Александр Таманян и художник Акоп Коджоян. Гимн Армении– тоже гимн Первой Республики Армения. Автортекста–Микаел Надбандян, автормузыки – Барсег Каначян.

21 сентября – день национальной гордости. Вековая мечта армянского народа о независимой родине – уже реальность в течение 27 лет.