Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета Вторая направила поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, в послании говорится:

“Я очень рада поздравить Ваше превосходительство по случаю национального праздника, особенно в этом году, когда Армения отмечает столетие создания первой республики. Направляю наилучшие пожелания, желаю успехов и счастья армянскому народу в предстоящем году. Это хороший повод вспомнить тесные исторические связи между нашими странами, и я надеюсь, что наша дружба и сотрудничество будут продолжаться”.