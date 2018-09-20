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Елизавета Вторая направила поздравительное послание премьер-министру Армении


Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета Вторая направила поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, в послании говорится:

“Я очень рада поздравить Ваше превосходительство по случаю национального праздника, особенно в этом году, когда Армения отмечает столетие создания первой республики. Направляю наилучшие пожелания, желаю успехов и счастья армянскому народу в предстоящем году. Это хороший повод вспомнить тесные исторические связи между нашими странами, и я надеюсь, что наша дружба и сотрудничество будут продолжаться”.




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